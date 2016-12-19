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Депутат с семьей разбился в ДТП
У сына депутата, мальчика 2013 года рождения, медики диагностировали перелом бедра. Жена чиновника также получила травму, из-за которой у нее открылось кровотечение. "Она была в шоке. Мы вытащили ее и отправили с попутной машиной в больницу", – рассказал Виктор Смирнов.
"Трехлетняя девочка слева вроде бы не пострадала, но была очень напугана и кричала. Я тут же вызвал скорую помощь, полицию, МЧС. В общем, всех кого мог. Детей отправили в медицинское учреждение. Примерно в то же время приехал и экипаж ГИБДД. Помощь мы ждали около часа", – цитирует его Park72.
По предварительным данным следствия, виновником ДТП стал депутат – он не учел дорожные и погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. Сам политик оправдался за произошедшее, сославшись на то, что пытался избежать столкновения с пешеходами.
"Не совсем из-за погодных условий, но и в них дело… в том числе. Просто машина передо мной улетела, а вторая остановилась ее вытаскивать… И люди вышли… Я их объезжал и ударился в машину. Повторю, я людей объезжал, которые столпились там, чтобы не покалечить никого", – заявил Чемезов. Отметим, что стражи порядка не обнаружили следов алкоголя в крови обоих мужчин.
Тюменский депутат Олег Чемезов попал в серьезное ДТП под Шерегешемhttps://t.co/Q9KjVWg9CY#Тюмень pic.twitter.com/emMkwkbG5b— 72.ru (@72ru) 18 декабря 2016 г.
Виктор Смирнов пояснил, что решил помочь попавшему в кювет водителю Honda. "Услышали шум: на нас с горы несся белый Lexus на большой скорости. Его начало крутить по дороге и понесло на нас. Чудом мы остались живы – внедорожник пролетел в 50 сантиметрах от нас, но ударился правым боком о зад моей машины", – рассказал он .
Мужчина отметил, что в результате столкновения его автомобиль отнесло на четыре метра, а Lexus пролетел еще 15. "Представляете, какая скорость была? Ведь машины весят почти по три тонны каждая", – заключил он.
Напомним, 14 августа 2016 года зампредседателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан попал в ДТП на 43-м километре дороги Парголово – Огоньки. От полученных травм он скончался на месте. В машине также находилась жена чиновника, которая умерла в больнице на следующий день. В ноябре дочь зампреда заксобрания выпала из окна.
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