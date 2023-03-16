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Четверг 16 марта

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Усталость, мигрень и плохое настроение: Что вызывает упадок сил в собственной квартире

Усталость, мигрень и плохое настроение: Что вызывает упадок сил в собственной квартире
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Что вредит вашему организму дома?

Что, если в стенах собственной квартиры человек чувствует себя хуже, чем снаружи? В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач Валерия Румянцева рассказала, что часто пациенты, находясь дома, жалуются на усталость, мигрень и плохое настроение. Оказывается, этому есть объяснения.

Нужно проверить температуру в жилище. Излишняя прохлада заставляет организм спускать много энергии на согревание, что вызывает утомление. Жара в квартире – тоже не лучшее условие для человека. Комнаты стоит вовремя проветривать.

Еще одна причина дурного самочувствия – ароматические свечи. Некоторые запахи с успокаивающим эффектом вызывают сонливость, если присутствуют в воздухе постоянно. Днем можно зажечь свечи с цитрусом, чтобы взбодриться, но увлекаться не стоит.

"От сильных запахов может разболеться голова, и тогда усталость и плохое настроение будут вам обеспечены", – добавила врач.

16 марта 2023, 09:00
Фото: unsplash.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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