"Нестабильные личности": какие предметы интерьера могут выдать психические проблемы хозяина

Советы от дизайнеров.

прочитано 102 раза

Недостаточно просто приобрести недвижимость. Очень важно создать в своей квартире атмосферу домашнего уюта. В личном гнездышке должно быть не просто тепло, но и красиво, то есть подобранные для интерьера предметы должны радовать глаз хозяина. Однако случается так, что вещи в доме выдают психические проблемы жителей.

Нет, конечно, ни один дизайнер не поставит диагноз, основываясь на вкусовых предпочтениях собственника недвижимости, да и вообще это дело психологов. Однако некоторые общие тренды эксперты выделить могут. О чем они и рассказали в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

К примеру, яркие люди отдают предпочтение нестандартным обоям. Дизайнер Сергей Куцерубов считает таких клиентов "нестабильными личностями", работать с которыми бывает довольно сложно. К слову, эту мысль поддерживает и психолог Екатерина Горькова.

Она напомнила, что желтый цвет вызывает соответствующие ассоциации. Выбирать желтые обои, по мнению специалиста, не стоит, потому данный цвет может негативно отразиться на психическом состоянии жильцов.

Украшать недвижимость обоями красных оттенков тоже не стоит. Психологи считают данный цвет слишком агрессивным – уюта в квартиру он не добавит, а вот помешать отдыху вполне может.

Эксперты призывают отказаться и от фиолетового цвета при выборе штор. По словам дизайнера, солнечный свет сквозь такие шторы проходить будет с трудом, а его недостаток может вызвать депрессию.

О тяжелом характере собственника недвижимости могут свидетельствовать искусственные цветы и чучела животных. Кроме того, данные предметы декора уже давно вышли из моды.