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Винный погреб, спа-салон и площадка для гольфа: в каком особняке живут Джей Ло и Бен Аффлек

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Винный погреб, спа-салон и площадка для гольфа: в каком особняке живут Джей Ло и Бен Аффлек

Джей Ло и Бен Аффлек живут в роскошном особняке, в котором есть все самое необходимое, и даже больше.
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Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес в июле триумфально воссоединилась со своим бывшим мужем, режиссером Беном Аффлеком. Спустя 20 с лишним лет пара вновь тайно поженилась. Пара расписалась в Лас-Вегасе, после чего устроила публичное торжество. Эту свадьбу уже называют свадьбой года, а к жизни пары приковано огромное внимание общественности.

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После свадьбы Бен Аффлек продал свой холостяцкий дом за 30 миллионов долларов. В просторном жилище был винный погреб, спа-салон, бассейн, тренажерный зал, девять ванных комнат.

Временно пара снимала особняк в Беверли-Хиллз, в котором раньше жила семья актера Дэнни Де Вито, а после этого принадлежал экс-бойфренду Мэрайи Кери, миллиардеру Джеймсу Пэкеру.

Сейчас Бен и Джей Ло живут в простором особняке с 17 ваннами и бассейном, а также с кинотеатром, тренажерным залом и салоном красоты. Дом находится в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйре. Роскошное жилье стоило Дженнифер Лопес и Бену около 50 миллионов долларов.

Также в особняке есть винный погреб, игровые зоны, несколько комнат с каминами, 17 ванных комнат, четыре кухни и гостевой дом. На территории дома собственная гольф-площадка и гараж, рассчитанный на семь автомобилей. В доме вместе со звездными родителями смогут жить трое детей Бена Аффлека, а также двойняшки Джей Ло.

Ранее Джей Ло и другие звезды попали в давку на фестивале в Малибу, сообщает телеканал "360".

Дженнифер Лопес. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2022, 10:12 Источник: Hello ✓ Надежный источник

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