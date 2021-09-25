Бен Аффлек избавился от Дженнифер Лопес после громкого воссоединения

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес лишь недавно обрадовали поклонников новостью о воссоединении, но теперь у публики вновь появились сомнения.

Фанаты неожиданно заметили, что Бен Аффлек отписался от Дженнифер Лопес в "Инстаграме", а ведь именно по поведению в соцсетях сегодня часто судят о том, что происходит в личной жизни звезд. У знаменитого актера всего 94 подписки и среди них не оказалось Джей Ло, из чего поклонники сделали вывод, что мужчина по какой-то причине избавился от возлюбленной.

Напомним, что пара лишь недавно перестала скрывать свои чувства на публике после многолетнего перерыва в отношениях. Сначала артисты делали лишь робкие шаги навстречу друг другу, не афишируя вновь возродившейся симпатии. Папарацци неоднократно ловили влюбленных вместе на прогулке, а недавно пара даже посетила 78-й Венецианский кинофестиваль, вызвав общественный резонанс.

Теперь поклонники предполагают, что знаменитости могли разорвать отношения из-за слишком напряженных рабочих графиков. Известно, что Аффлека в скором времени ждут съемки в Техасе, а Лопес предстоит поездка в Канаду. Однако это вовсе не повод для окончательного расставания. Возможно, влюбленные просто не следят за жизнью друг друга в соцсетях, наслаждаясь реальным общением, пока это возможно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек положили глаз на дом за 85 миллионов долларов.