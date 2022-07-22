Новости
Гнездышко президента: белый дом выставили на продажу в США
В США выставили на продажу шикарный старинный особняк, в котором некогда жил президент Джордж Вашингтон. В 1789 году он стал первым главой американского государства. Дом белого цвета, принадлежавший семье политика, решили пустить с молотка.
Как сообщает портал Mansion Global, начальная цена аукциона – четыре миллиона долларов. Торги начнутся в сентябре текущего года. Недвижимость расположена в штате Вирджиния, от особняка до американской столицы можно доехать на автомобиле всего за час, а через 40 минут владелец может оказаться в международном аэропорту Даллас.
Поместье является исторически значимом объектом США и внесен в национальный реестр. На участке площадью более 166 гектаров расположены главный дом с четырьмя спальнями. Кроме того, на территории находится полностью отреставрированный каменный дом, где на одну спальню меньше.
Помимо жилья усадьба может похвастаться фермерским хозяйством и площадками для проведения мероприятий на открытом воздухе. Организаторы аукциона утверждают, что дом бывшего президента США идеально подходит для организации бизнеса.
Гнездышко президента во время Гражданской войны в США было переделано в штаб обороны генерала Джона Мосби, воевавшего на стороне Конфедерации. Кроме того, приусадебные амбары использовались американскими военными для размещения кавалерии.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Нужно учитывать этот момент
Половина сделок пришлась на 15 ЖК
Люди получают квартиры большей площади
Кредит выдается под 3%