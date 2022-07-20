Дом в ипотеку: названы самые привлекательные для иностранцев регионы России

Составлен рейтинг стран, граждане которых чаще всего берут ипотеку в России.

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В ряде отечественных банков действуют специальные программы, позволяющие иностранным гражданам приобретать недвижимость в России за счет кредитных средств. Ипотека для нерезидентов распространяется на жилье как на вторичном рынке, так и в новостройках. Они могут приобретать не только квартиры, но и загородные дома.

К примеру, "Сбер" запустил подобную программу год назад. За это время сервису "Домклик" удалось определить, граждане каких стран чаще всего берут ипотеку в России. Кроме того, аналитики составили рейтинг регионов, пользующихся наибольшей популярностью у нерезидентов.

Итак, чаще всего жилье в России приобретают граждане Белоруссии. На них приходится свыше 26% сделок среди всех иностранцев. На втором месте выходцы из Таджикистана, совершающие порядка 16% сделок по недвижимости. Тройку лидеров замыкают жители Узбекистана с результатом чуть ниже 12%.

В рейтинге банка также представлены граждане Армении и Киргизии. На шестом месте располагаются жители Казахстана. Замыкают список выходцы из Турции и Туркмении. По данным аналитиков, большая часть ипотечных сделок приходится на вторичное жилье. Эксперты уверены, что иностранцы стремятся минимизировать риски при покупке недвижимости.

К примеру, граждане Армении чаще всего приобретают дома и квартиры в Московской области. Этот регион является лидером рейтинга. Далее следует российская столица. Также иностранцы берут ипотеку на покупку жилья в Санкт-Петербурге. Пятое и шестое место занимают, соответственно, Калужская и Ленинградская области.