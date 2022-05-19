Глэмпинг: преимущества отдыха в домике на природе

Если расшифровать модное нынче название, то получится "гламурный кэмпинг" – в целом так оно и есть.

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В Великобритании глэмпинги приобрели популярность еще около 15 лет – комфортные домики на природе стали делать для особо требовательных посетителей рок-фестивалей, которые не хотели ночевать в простых палатках. В России такой отдых стал особенно популярен во время пандемии. Работники туристической сферы быстро смекнули, что нужно людям, и стали активно развивать отдых класса люкс на природе.

Основными преимуществами пребывания в глэмпинге являются комфорт и близость к природе. Сами домики строятся из быстровозводимых деревянных конструкций и оснащены всеми удобствами. Внешне они могут иметь различные формы: напоминать полусферы, бунгало, хижины или юрты. Отличительной особенностью интерьера таких домиков является минимализм – сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

В Московской области уже работает целый ряд таких модных курортов на природе. Одним из наиболее популярных и лучших по версии подмосковного Комитета по туризму считается глэмпинг "Под небом", расположенный в Пушкинском городском округе. Помимо базовых преимуществ гламурного кэмпинга место также славится своей авторской кухней и большим выбор водных активностей.

В число наиболее интересных подмосковных глэмпингов также входит арт-усадьба "Веретьево" в Талдомском городском округе. Здесь создателям удалось умело сочетать экологичный подход к размещению с оригинальными архитектурными формами. А в Можайском городском округе в глэмпинге "Хоббитлэнд" и вовсе воссоздано настоящее Средиземноморье по мотивам романа Толкиена: сказочные хижины здесь буквально вырастают из-под земли.

Как сообщает телеканал “360”, Подмосковье сейчас является лидером по развитию глэмпингов и более простых кэмпингов в России. Регион уже демонстрирует успешный пример агротуризма и планирует и дальше развиваться в этом направлении. 24 глэмпинга уже действуют в регионе, еще шесть находятся на этапе строительства. Предполагается, что каждое из этих мест будет иметь свою изюминку.