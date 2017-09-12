В Москве появится сквер Аргентины

На улице Якиманка в столице появится сквер Аргентины. Московские власти решили переименовать парк по запросу Министерства иностранных дел России.
Это решение станет ответом на появление площади России в столице Аргентины, передает Life.ru. Инициативу одобрила Городская межведомственная комиссия.
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