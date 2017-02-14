Названа средняя цена квадратного метра столичной "первички"

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в столице (кроме Новой Москвы) в январе текущего года составила 111 тысяч рублей. Самая высокая средняя цена наблюдается в центральном административном округе (ЦАО) Москвы.

В результате мониторинга рынка столичной недвижимости установлено, что традиционно самая высокая средняя цена за квадратный метр наблюдается в ЦАО. Там она составляет 533,7 тысячи рублей.

"В январе 2017 года средневзвешенная цена предложения составила 195,9 тысячи рублей за один квадратный метр. Средневзвешенная цена экономкласса составила 111 тысяч рублей за один квадратный метр", – сообщает сайт компании "Миэль". Квадратный метр жилья комфорт-класса составляет 152,8 тысячи рублей. А бизнес-класс обойдется в 249,1 тысячу.

"При этом так называемое "ценовое дно" рынка не достигнуто, что подтверждает продолжающееся снижение цен на проекты экономкласса", – отмечает руководитель отдела аналитики и консалтинга компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Георгий Новиков. Также подчеркивается, что на фоне растущего объема рыночного предложения средняя цена в январе полностью совпадает со значением цены в ноябре 2016 года.

По данным специалистов, первый месяц 2017 года на первичном рынке жилья в Москве оказался удачным месяцем с точки зрения покупательской активности. Динамика продаж в январе не уступала показателям конца четвертого квартала 2016 года.

Самым массовым сегментом на первичном рынке в Новой Москве остался комфорт-класс. На него приходится примерно 75,1% от общего объема предложения.