В США не просчитали и половины ответных ходов России – политолог Корнилов

Скоро Москва може перейти к режиму создания ответных угроз для Вашингтона, предположил эксперт.



В прошлом месяце заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Американский дипломат отметила, что все варианты отличаются друг от друга, однако большинство из них предполагают санкции.

Политолог Владимир Корнилов считает, что Запад не просчитал и половины сценариев, которые Россия может приготовить Соединенным Штатам. По словам эксперта, Москва перейдет в режим создания контругроз в том случае, если американцы продолжат "запускать дурочку".

Корнилов уверен, что действия России будут связаны не только с Украиной и Китаем. По мнению политолога, президент Владимир Путин не просто так общался с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа во время переговоров российских и американских дипломатов в Европе.

"Ждем режима создания контругроз", – сказал эксперт в эфире телеканала "Юнион".

Ранее Владимир Корнилов высказался об идее Владимира Зеленского ввести санкции против России, не дожидаясь поводов для этого. Эксперт считает, что президент Украины не понимает, что творит. Мол, если наказать Россию за то, что она не совершала, то больше ее ничего не будет сдерживать.