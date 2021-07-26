Пойдут на штурм Вильнюса: как мигранты в Литве могут привести к смене власти

26 июля нелегальные мигранты устроили бунт на границе с Литвой. Беспорядки устроили выходцы с Ближнего Востока, нелегально пересекшие границу. Выходцы из Ирака запретили другим мигрантам брать привезенную еду. Такая картина складывается в Литве изо дня в день, и дальше будет только хуже, уверен белорусский политолог Алексей Дрезмант.
Сейчас на территорию Литвы нелегально попадают около ста мигрантов в сутки. Их задерживают. Начинаются волнения. Все это нарастает как снежный ком.
"Можно представить, что эти люди от безысходности, холода и голода пойдут на штурм крупного города. Скорее всего, Вильнюса", – считает Дрезмант.
Эксперт уверен, что миграционный кризис в Литве может запустить там процесс смены власти, к которой могут прийти те, кто радеет за восстановление отношений с Белоруссией.
Дрезмант считает, что правительство не способно решить проблему. После провала переговоров главы МИДа Габриэлюса Ландсбергиса в Ираке и увеличения числа авиарейсов из Багдада в Минск, некоторые влиятельные политики Литвы в открытую заявили, что ситуацию можно будет урегулировать только после договоренностей с Минском. Евросоюз и Америка при этом дали понять, что проблема с мигрантами – это проблема Литвы.
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