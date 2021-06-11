"Не спи!": Трамп дал совет собравшемуся на переговоры с Путиным Байдену

Три года назад Дональд Трамп, будучи президентом США, встречался с Владимиром Путиным. Саммит проходил в Хельсинки. Во время переговоров политики обсуждали основные международные проблемы и российско-американские отношения. На встрече не были подписаны какие-либо документы.
Трамп считает эти переговоры весьма продуктивными. По словам политика, после саммита в Хельсинки США выиграли многое, включая уважение Путина. Без пиетета российского лидера Соединенные Штаты находятся в ущербном положении, считает бывший хозяин Белого дома.
Трамп хочет, чтобы Байден не терял бдительность на переговорах с Путиным. "Не засыпай на встрече", – сказал бывший американский лидер своему преемнику. Также экс-президент США попросил Байдена передать российскому коллеге наилучшие пожелания, пишет RT.
Напомним, переговоры Путина и Байдена пройдут в среду, 16 июня, в Женеве на вилле "Ла Гранж". Швейцария поблагодарила глав двух государств за доверие.
Ранее "Дни.ру" писали, что бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу рассказал, как нынешнему американскому лидеру следует вести себя на встрече с российским коллегой. По мнению политика, Джо Байден должен заключить сделку с Владимиром Путиным.
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