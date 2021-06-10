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Политика
Вилла La Grange: что известно о месте встречи Путина и Байдена

Вилла La Grange: что известно о месте встречи Путина и Байдена

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена намечена на 16 июня. Для переговоров политиков готовят особое место.
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В Женеве уже вовсю идет подготовка к визиту глав иностранных государств. Долгожданная аудиенция Владимира Путина и Джо Байдена состоится на великолепной вилле La Grange, которая является памятником архитектуры XVIII века.

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Роскошный особняк, расположенный рядом с озером Леман, был построен в 1768 году для семейства банкира Марка Луллина. На вилле есть все необходимое для встречи высокопоставленных гостей. Рядом с основным зданием расположена беседка и оранжерея. Также на территории имеется библиотека.

Вокруг виллы раскинулся самый большой в швейцарской столице парк, который тоже носит название La Grange и является историческим памятником. Это место прославилось тем, что именно здесь была подписана Первая Женевская конвенция в 1864 году.

Перед важной встречей на вилле уже стали усиливать меры безопасности. Как сообщил "РБК", в парке уже устанавливают специальные ограждения, хотя встреча состоится только 16 июня. Президент России прилетит в Швейцарию в этот же день.

Ранее "Дни.ру" сообщали об опасениях эксперта, который считает, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги может привести к новому обострению конфликта на Донбассе.

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Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 13:12 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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