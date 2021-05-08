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Политика
Байден готов провести встречу с Путиным в июне: Мы сможем сделать это

Байден готов провести встречу с Путиным в июне: Мы сможем сделать это

Джо Байден уверен, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться в июне. Об этом политик сообщил во время общения с прессой.
прочитано 229 раз

Пресса активно обсуждает вероятную встречу лидеров России и США. Ряд экспертов убеждены, что данное событие может как минимум установить более стабильные отношения между двумя государствами или вовсе стать решающим шагом на геополитическом поле.

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Во время недавнего общения с прессой Джо Байден выразил уверенность, что переговоры с Владимиром Путиным состоятся уже в начале лета. Уточняется, что речь идет об июне.

Журналисты попытались узнать более конкретные детали. Они спросили, возможно ли провести мероприятие в рамках европейского турне Байдена.

Глава Белого дома отметил, что говорить о конкретном времени и месте на данный момент рано. "Я уверен, что мы сможем сделать это", — цитирует лидера демократов РИА Новости.

Напомним, что Байден стал инициатором события, о котором идет речь, еще в апреле. Президент США предложил российскому главнокомандующему встретиться лично для обсуждения насущных вопросов.

Этому предшествовало резонансное интервью Байдена, в котором он допустил переход на далекий от дипломатии язык в отношении Путина. Этот прецедент вызвал бурную реакцию не только в России, но и на международной политической арене.

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Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Автор: 8 мая 2021, 15:40 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Ответить:

Гость728489
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)))Я вообще сомневаюсь,что Бидон в чём-либо уверен.
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