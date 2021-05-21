Байден оконфузился перед публикой из-за неудачной шутки

Американский президент Джо Байден выступил перед студентами Академии береговой охраны США.

Выступая перед студентами, Джо Байден решил процитировать шутку, которую в 1988 году сказал президент Рональд Рейган, отметив, что береговая охрана является твердым ядром, из которого формируется военно-морской флот во время войны. Однако никто из присутствующих не посмеялся над словами американского лидера.

Байден не ожидал, что аудитория не отреагирует на шутку. "Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло?", – сказал президент США. Также он признался, что надеялся хотя бы на аплодисменты. Лишь после этого студенты и посмеялись, и похлопали.

Стоит отметить, что Байден не в первый раз попадает в неловкую ситуацию, выступая перед публикой. На этой неделе во время визита на сборочный завод Ford, который находится в штате Мичиган, президент США "пригрозил" задавить репортера, задавший вопрос об израильско-палестинском конфликте, а также пошутил, что был избран в сенат около 180 лет назад.

Ранее "Дни.ру" писали, что россияне усомнились в способности Джо Байдена говорить с президентом России Владимиром Путиным публично. Якобы американский лидер боится проиграть.