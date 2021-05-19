Байден пошутил о своей 180-летней политической карьере

Президент США Джо Байден вспомнил прошлогоднюю оговорку.

Американский лидер встретился с работниками завода Ford в штате Мичиган. Во время выступления на трибуне Джо Байден пошутил, что был избран в сенат США около 180 лет назад. "Тогда за меня проголосовали члены профсоюза работников автомобильной промышленности", – уточнил он.

В пресс-службе Белого дома отметили, что слушатели встретили его слова смехом и аплодисментами. Байден также напомнил, что в 2009 году автопромышленность в Соединенных Штатах находилась в упадке, но со временем демократам удалось поднять индустрию и обеспечить работой миллионы граждан.

Как передает Lenta.ru, слова о 180-летней политической карьере не были обычной оговоркой. Таким образом Байден посмеялся над своим прошлогодним промахом. Во время президентской кампании демократ заявил, что попал в американский сенат почти два века назад.

Напомним, что Джо Байден не в первый раз попадает в курьезную ситуацию. В марте в социальных сетях распространилась видеозапись, где президент несколько раз спотыкается на трапе самолета, после чего падает на одно колено. В Белом доме пояснили, что причиной стал сильный ветер в тот день.

В том же месяце Джо Байден забыл название военного ведомства и имя министра обороны. Подробности случившегося Вы можете узнать из этого материала.