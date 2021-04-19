Личные данные сторонников Навального попали в чужие руки

В руки неизвестных попала база данных интернет-пользователей, которые зарегистрировались на акцию в поддержку Алексея Навального. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Иван Жданов прокомментировал случившееся.

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