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Политика
Украинский депутат сделал заявление о широкомасштабной войне с Белоруссией

Украинский депутат сделал заявление о широкомасштабной войне с Белоруссией

Глава делегации Незалежной в парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев считает, что президент России Владимир Путин хочет натравить соседнюю республику на Украину.
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Политик опасается, что велик риск широкомасштабной войны с Белоруссией. Он полагает, что подобное развитие ситуации становится более вероятным, чем прямое вторжение России.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В своем фейсбук-аккаунте Чернев заявил, что агрессия против его страны может быть той платой, которую посулил белорусский лидер Александр Лукашенко своему российскому коллеге за спасение своего режима.

По словам депутата, Россия не может сама напасть на Украину и якобы собирается использовать для этого Белоруссию. Он добавил, что у Незалежной есть ракеты и авиация. Также Чернев отметил, что Александр Лукашенко хочет закупить у России новое современное вооружение.

Самого главу Белоруссии слуга народа назвал сбитым летчиком для мирового сообщества. По его мнению, Александр Лукашенко давно готовил этот коварный план. В качестве аргумента Чернев привел обвинения политика Украины в том, что она якобы засылает в Белоруссию боевиков и оружие.

На громкие заявления депутата отреагировал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта. Он уверен, что такие теории имеют своей целью отвлечь людей от реальных проблем. Слова Чернева он назвал безумными. Ранее президент Белоруссии рассказал о создании на Украине военных баз НАТО.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 08:47 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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