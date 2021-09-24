Кличко объединился с начальником полиции против Зеленского – экс-депутат Рады Лещенко

В столице Украины обсуждают назначение Андрея Крищенко на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Накануне бывший начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко стал заместителем председателя КГГА Виталия Кличко. Политологи и эксперты уже успели прокомментировать это назначение, и многие отметили, что у офицера нет опыта управления городским хозяйством, а посему он не может занимать такую должность.

Впрочем, у экс-депутата Верховной Рады, журналиста и политика Сергея Лещенко есть объяснение появлению Крищенко (члена команды экс-министра МИД Украины Арсена Авакова) в КГГА. Он считает, что таким образом Кличко усиливает позиции в борьбе с Офисом Владимира Зеленского за власть в киевской администрации.

Такое же мнение выразил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Он назвал назначение Крищенко политическим союзом Кличко и Авакова. Он "поздравил" Офис президента Украины с этим событием в своем блоге.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил Владимира Зеленского в уничтожении Украины. Комментируя выступление главы государства на Генассамблее ООН, парламентарий заявил, что украинский лидер нарушает права человека и Конституцию.