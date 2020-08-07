Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии

Впервые за четверть века перед Александром Лукашенко встала угроза потери власти, считает украинский политолог Руслан Бортник. Эксперт перечислил причины, почему Батька может лишиться насиженного места.



Наибольшую угрозу для власти Лукашенко представляют три фактора. Во-первых, это ухудшение социально-экономического положения в республике, считает Бортник. В последние годы белорусы отмечают ухудшение уровня жизни, много молодых людей не связывают свое будущее с родиной, а предпочитают уезжать в поисках лучшей жизни в Россию или Польшу.

Тяжелый удар по благосостоянию белорусов нанесла и эпидемия коронавируса. Также серьезную угрозу для Лукашенко представляет ухудшение отношений с Россией. Впервые белорусский лидер будет пытаться переизбраться без поддержки со стороны восточного соседа, отметил Бортник.

Кризис в отношениях Москвы и Минска наметился давно, но сейчас перешел в открытую фазу. В послании парламенту 4 августа Лукашенко выдвинул серьезные обвинения в адрес Москвы. И все это – на фоне громкого скандала с задержанием 33 сотрудников российской частной военной компании и намерений руководства Белоруссии выдать их Украине.

Третья угроза для Лукашенко – начавшееся брожение в белорусских элитах. И хотя силовики публично заверяют главу государства в лояльности, представители бизнеса и культурная элита республики открыто выражают недовольство, пояснил Бортник в комментарии порталу "Украина.ру".

Запрос на смену власти в Белоруссии высок, констатировал политолог. Это делает возможными Майдан и дворцовый переворот в республике. "Ситуация беспрецедентно хрупка для Лукашенко", – уверен Бортник.

Протестующие почувствовали слабость власти и намерены продолжать на нее давить. Часть элиты попытается использовать оппозицию для свержения Лукашенко или перераспределения властных полномочий, заключил Бортник.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александр Лукашенко обещает дать бой оппозиции и призывает силовиков быть готовыми подавлять массовые беспорядки. Соперники президента собирают многотысячные митинги и готовятся к акциям протеста в случае победы главы государства.