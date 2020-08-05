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Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы

Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы

Александнр Лукашенко. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Белорусская оппозиция в случае победы на президентских выборах не будет признавать Крым российским. По словам бывшего дипломата, создателя "Парка высоких технологий" Валерия Цепкало, новая власть поддержит международную блокаду полуострова.
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Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Сторонники Валерия Цепкало и банкира Виктора Бабарико объединились вокруг политического активиста Светланы Тихановской. Она стала главной соперницей Александра Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В случае победы оппозиция не будет признавать Крым российским, заявил Цепкало в интервью украинскому порталу "Апостроф". Он пообещал поддержать международную блокаду полуострова: не вести там бизнес, не открывать авиаперелеты и запретить торговым судам под белорусским флагом заходить в крымские порты.

Цепкало заверил, на полуострове не будут работать филиалы белорусских банков. При этом он заявил, что Минску важно сохранить хорошие отношения с Москвой.

Валерий Цепкало пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии, но Центризбирком ему отказал. Там сообщили, что часть собранных в поддержку выдвижения политика подписей оказалась недействительной.

Спустя некоторое время Цепкало вместе с семьей покинул Белоруссию и перебрался в Москву. По его словам, находиться на родине ему небезопасно.

Политик пообещал рассказать миру правду об Александре Лукашенко. Белорусского лидера оппозиционер считает изгоем. Он призвал российское руководство не помогать Батьке переизбраться.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к парламенту. Значительная часть выступления президента была посвящена отношениям с Россией. Глава государства обвинил восточного соседа в экономических потерях республики и раскритиковал Москву за то, что та "променяла братские отношения на партнерские".

Автор: 5 августа 2020, 13:14 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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