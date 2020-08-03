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Политика

"Безнравственный президент": экс-советник раскритиковал Дональда Трампа

Дональд Трамп.Фото: Anna Moneymaker / Pool via CNP //www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал действия американского лидера Дональда Трампа. Он осудил американского лидера.
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Болтон назвал главу государства безнравственным президентом. Он считает, что тот якобы сосредоточен на своих личных интересах, а не на реальных проблемах США. По его словам, Дональд Трамп думает лишь о том, чтобы избраться на следующий срок.

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В пример он привел переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. По словам Болтона, президент Соединенных Штатов принимал ряд неудачных решений. Он заявил, что Дональд Трамп даже не знает, когда был разделен Корейский полуостров и у каких стран есть ядерное оружие.

Напомним, Джон Болтон был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года. Тогда Дональд Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика. Бывший советник президента США по нацбезопасности написал скандальную книгу "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".

Джон Болтон. Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Как писали "Дни.ру", ранее в Сеть попали несколько глав произведения Джона Болтона. Он обнародовал эпизоды, выставляющие Дональда Трампа не в лучшем свете.

В частности, это история, во время которой глава государства спросил, входит ли Финляндия в состав России. Кроме того, лишь во время разговора с Терезой Мэй, которая тогда возглавляла правительство Великобритании, политик впервые узнал, что эта страна является ядерной державой.

Автор: 3 августа 2020, 14:19 Источник: El Pais ✓ Надежный источник
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