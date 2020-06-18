Позорный ляп Трампа прогремел на весь мир

В Сеть попали несколько глав скандальной книги Джона Болтона. В частности, он решил обнародовать эпизоды, выставляющие действующего президента США не в лучшем свете. В частности, на весь мир прогремела история, во время которой Дональд Трамп поинтересовался, входит ли Финляндия в состав России, передает Пятый канал. А во время разговора с Терезой Мэй, которая тогда возглавляла правительство Великобритании, он впервые узнал, что эта страна является ядерной державой.
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