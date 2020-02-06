Вслед за Крымом: назван срок возврата Аляски в состав России

В составе Соединенных Штатов Аляска находится более 150 лет. Но времена меняются. И то, что казалось немыслимым еще вчера, может стать реальностью завтра. В высших эшелонах американской власти заговорили о возврате самого северного штата в Россию.

прочитано 742 раза До 2014 года разговоры о возвращении Аляски можно было слышать разве что в маргинальных политических кругах. Но после воссоединения с Крымом к этой теме стали относиться серьезнее. Намекают на такую возможность даже в Вашингтоне.

ПО ТЕМЕ Дональд Трамп прилюдно сел в лужу "Только что убил": Дональду Трампу предъявили страшные обвинения Дональд Джон Трамп президент США Вернуть Аляску России может президент США Дональд Трамп. Во всяком случае, так утверждают его оппоненты из Демократической партии. В Соединенных Штатах сейчас горячо: начинается предвыборная кампания, стороны пытаются ударить друг друга побольнее. Трампа на протяжении всего президентства обвиняют в тайном сговоре с Россией. Демократы уверены: чтобы вновь заручиться поддержкой Москвы, глава Белого дома отдаст России самый северный штат. Произойдет это совсем скоро, полагает член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф. Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года, и до этого момента Трампу кровь из носа нужно заручиться поддержкой Москвы, считает парламентарий. Взамен американский лидер предложит Кремлю забрать Аляску, передает заявление Шиффа портал Breitbart. Впрочем, судя по последним социологическим опросам, Трамп способен выиграть выборы и без пресловутого "русского вмешательства": главу Белого дома поддерживают 49% американцев. Рейтинг политика вырос на фоне провалившегося импичмента. Демократы инициировали отстранение Трампа от власти по обвинению в злоупотреблении властью. Накануне в сенате состоялось решающее голосование, большинство отказалось выносить главе Белого дома вотум недоверия. Это открывает политику путь ко второму президентскому сроку.

Федор Лопырев 6 февраля 2020, 12:30 Автор: