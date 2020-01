"Только что убил": Дональду Трампу предъявили страшные обвинения

Аббас адресовал свое обращение к Дональду Трампу в своем твиттер-аккаунте. "Руки и языки, запачканные угрозами, санкциями и террором в отношении иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык", – сделал заявление дипломат.

Также представитель ведомства спросил, действительно ли президент США поддерживает иранский народ, "героя которого только что убил". Мусави имел в виду иранского генерала Касема Сулеймани. Военный погиб в ходе спецоперации США в Ираке.

Напомним, ранее Дональд Трамп поддержал акцию протеста в этой стране. Он написал обращение к "отважному и страдающему иранскому народу в своем твиттер-аккаунте.

Hands and tongues smeared with threatening, sanctioning and terrorizing the #Iranian nation, are not entitled to dishonor the ancient #Persian_language.

By the way, are you actually "standing by" millions of Iranians whose hero you just assassinated or "standing against" them?! https://t.co/sfmT0qLXJq pic.twitter.com/6IwJL1uYUh