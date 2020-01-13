"Только что убил": Дональду Трампу предъявили страшные обвинения

Аббас адресовал свое обращение к Дональду Трампу в своем твиттер-аккаунте. "Руки и языки, запачканные угрозами, санкциями и террором в отношении иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык", – сделал заявление дипломат.
Также представитель ведомства спросил, действительно ли президент США поддерживает иранский народ, "героя которого только что убил". Мусави имел в виду иранского генерала Касема Сулеймани. Военный погиб в ходе спецоперации США в Ираке.
Напомним, ранее Дональд Трамп поддержал акцию протеста в этой стране. Он написал обращение к "отважному и страдающему иранскому народу в своем твиттер-аккаунте.
Hands and tongues smeared with threatening, sanctioning and terrorizing the #Iranian nation, are not entitled to dishonor the ancient #Persian_language.— S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 12 января 2020 г.
By the way, are you actually "standing by" millions of Iranians whose hero you just assassinated or "standing against" them?! https://t.co/sfmT0qLXJq pic.twitter.com/6IwJL1uYUh
"Я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами", – высказался Дональд Трамп. Он добавил, что смелость иранцев вдохновляет.
Отметим, массовые антиправительственные акции из-за сбитого украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном начались 11 января. Поводом для них стало признание Тегераном своей вины в трагедии. Люди требуют судебного преследования.
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