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"Только что убил": Дональду Трампу предъявили страшные обвинения

Дональд Трамп. Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Дональду Трампу. Он призвал американского лидера "не позорить" персидский язык своим письмом к нему. 
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Аббас адресовал свое обращение к Дональду Трампу в своем твиттер-аккаунте. "Руки и языки, запачканные угрозами, санкциями и террором в отношении иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык", – сделал заявление дипломат.

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Также представитель ведомства спросил, действительно ли президент США поддерживает иранский народ, "героя которого только что убил". Мусави имел в виду иранского генерала Касема Сулеймани. Военный погиб в ходе спецоперации США в Ираке.

Напомним, ранее Дональд Трамп поддержал акцию протеста в этой стране. Он написал обращение к "отважному и страдающему иранскому народу в своем твиттер-аккаунте.

"Я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами", – высказался Дональд Трамп. Он добавил, что смелость иранцев вдохновляет.

Отметим, массовые антиправительственные акции из-за сбитого украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном начались 11 января. Поводом для них стало признание Тегераном своей вины в трагедии. Люди требуют судебного преследования. 

Автор: 13 января 2020, 08:23
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