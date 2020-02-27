"Пофигизм": Лукашенко выступил со скандальным заявлением о союзе с Россией

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) оказался недостаточно хорош для президента Белоруссии Александра Лукашенко. О своих претензиях к такому формату международного взаимодействия он высказался во время встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Если судить по конкретным шагам Александра Лукашенко на международной арене, то белорусский лидер больше всего стремится обеспечить максимальную независимость для своей страны. Если же обратиться к его словам, то картина предстанет несколько иная.

Александр Лукашенко выступит, в таком случае, сторонником тесной интеграции, взаимной поддержки и активного сотрудничества. Впрочем, работать эта логика будет лишь до тех пор, пока речь будет идти в рамках выгодного для Белоруссии сценария.

Когда же белорусский лидер не чувствует необходимого уровня поддержки, он начинает откровенно разочаровываться в тех или иных формах международного сотрудничества. В частности, Александр Лукашенко поведал, что у него возникли претензии к организованному вокруг России Евразийскому экономическому союзу.

"И знаете почему ? Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств", – цитирует "Политнавигатор" президента Белоруссии.

По его словам, ЕАЭС не может обеспечить экономическое сотрудничество государств-членов на должном уровне. По-прежнему сохраняются ограничения и барьеры, которые мешают развиваться белорусской экономике.

Не наблюдается и единой промышленной и аграрной политики в рамках союза, пожаловался Александр Лукашенко. Более того, по его словам, отдельные члены объединения и вовсе мечтают присоединиться к другим надгосударственным организациям. На кого таким образом он намекнул, президент Белоруссии предпочел не уточнять и лишь заметил, что все же готов подписать необходимые документы для более глубокой интеграции с Россией.