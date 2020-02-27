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Политика

"Пофигизм": Лукашенко выступил со скандальным заявлением о союзе с Россией

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) оказался недостаточно хорош для президента Белоруссии Александра Лукашенко. О своих претензиях к такому формату международного взаимодействия он высказался во время встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
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Если судить по конкретным шагам Александра Лукашенко на международной арене, то белорусский лидер больше всего стремится обеспечить максимальную независимость для своей страны. Если же обратиться к его словам, то картина предстанет несколько иная.

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Александр Лукашенко выступит, в таком случае, сторонником тесной интеграции, взаимной поддержки и активного сотрудничества. Впрочем, работать эта логика будет лишь до тех пор, пока речь будет идти в рамках выгодного для Белоруссии сценария.

Когда же белорусский лидер не чувствует необходимого уровня поддержки, он начинает откровенно разочаровываться в тех или иных формах международного сотрудничества. В частности, Александр Лукашенко поведал, что у него возникли претензии к организованному вокруг России Евразийскому экономическому союзу.

"И знаете почему ? Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств", – цитирует "Политнавигатор" президента Белоруссии.

По его словам, ЕАЭС не может обеспечить экономическое сотрудничество государств-членов на должном уровне. По-прежнему сохраняются ограничения и барьеры, которые мешают развиваться белорусской экономике.

Не наблюдается и единой промышленной и аграрной политики в рамках союза, пожаловался Александр Лукашенко. Более того, по его словам, отдельные члены объединения и вовсе мечтают присоединиться к другим надгосударственным организациям. На кого таким образом он намекнул, президент Белоруссии предпочел не уточнять и лишь заметил, что все же готов подписать необходимые документы для более глубокой интеграции с Россией.

Автор: 27 февраля 2020, 21:39
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