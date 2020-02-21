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Политика

Лукашенко ударил в спину ничего не подозревающего Зеленского

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото:www.president.gov.ua
Украинские власти на протяжении шести лет уклоняются от прямого диалога с Донецкой и Луганской республиками. Все эти годы президент Белоруссии Александр Лукашенко вел двойную игру: с одной стороны, призывал к миру в Донбассе, с другой – отправлял на нужды украинской армии топливо и оборудование, провоцируя рост напряженности в регионе. По всей видимости, Владимир Зеленский рассчитывал на дальнейшую поддержку белорусских коллег, но в Минске решили по-другому. 
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Спустя пять лет после подписания минских договоренностей не выполнен ни один пункт. Войска Незалежная не отвела, обстрелы не прекратила, автономию Донбассу не предоставила. На выходки украинского руководства в Минске до последнего времени смотрели сквозь пальцы. Встречи Александра Лукашенко с теперь уже бывшим коллегой Петром Порошенко проходили в дружеской атмосфере, да и с Владимиром Зеленским Батька, кажется, нашел общий язык.

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Тем удивительнее заявление, которое озвучил представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбалов. Он призвал Украину к соблюдению минских договоренностей и к диалогу с Донецкой и Луганской республиками. "В качестве основы для разрешения кризиса мы видим исключительно мирный договор, в первую очередь внутриукраинский диалог", – сказал дипломат.

Слова представителя Минска вряд ли повлияют на позицию Киева. Порошенко не выполнил обязательства, не собирается этого делать и Зеленский. Во всяком случае, его намерения прекратить войну пока не перешли в реальные действия.

За последние месяцы Украина с одной стороны и Россия, Донецк и Луганск с другой провели два обмена пленными и отвели войска на пару участков линии разграничения. А в президентском кресле Зеленский сидит почти восемь месяцев. За это время можно было добиться более существенных результатов.

Многие надеялись на декабрьский саммит в нормандском формате. Дескать, личный контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского пойдет на пользу. Однако стороны так и остались при своем: Москва указала Киеву на необходимость соблюдения минских договоренностей, а президент Незалежной вновь озвучил свое видение соглашений и порядка их выполнения.

Автор: 21 февраля 2020, 14:02

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