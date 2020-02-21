Лукашенко ударил в спину ничего не подозревающего Зеленского

Спустя пять лет после подписания минских договоренностей не
выполнен ни один пункт. Войска Незалежная не отвела, обстрелы не прекратила,
автономию Донбассу не предоставила. На выходки украинского
руководства в Минске до последнего времени смотрели сквозь пальцы. Встречи
Александра Лукашенко с теперь уже бывшим коллегой Петром Порошенко
проходили в дружеской атмосфере, да и с Владимиром Зеленским Батька,
кажется, нашел общий язык.
Тем удивительнее заявление, которое озвучил представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбалов. Он призвал Украину к соблюдению минских договоренностей и к диалогу с Донецкой и Луганской республиками. "В качестве основы для разрешения кризиса мы видим исключительно мирный договор, в первую очередь внутриукраинский диалог", – сказал дипломат.
Слова представителя Минска вряд ли повлияют на позицию Киева. Порошенко не выполнил обязательства, не собирается этого делать и Зеленский. Во всяком случае, его намерения прекратить войну пока не перешли в реальные действия.
За последние месяцы Украина с одной стороны и Россия, Донецк и Луганск с другой провели два обмена пленными и отвели войска на пару участков линии разграничения. А в президентском кресле Зеленский сидит почти восемь месяцев. За это время можно было добиться более существенных результатов.
Многие надеялись на декабрьский саммит в нормандском формате. Дескать, личный контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского пойдет на пользу. Однако стороны так и остались при своем: Москва указала Киеву на необходимость соблюдения минских договоренностей, а президент Незалежной вновь озвучил свое видение соглашений и порядка их выполнения.
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