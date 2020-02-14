По Украине прошел слух о том, что минские соглашения в очередной раз готовятся поменяться. На этот раз их якобы решено преобразовать в так называемую формулу Зеленского.
С одной стороны, этот документ должен позволить Киеву добиться основной цели, которую он ставил перед собой в Донбассе – контроль над границей. Вместе с этим, делается серьезная уступка, больна бьющая по самолюбию националистов – признается особый статус региона, проводятся выборы. Соответствующие догадки были опубликованы в телеграм-канале "Резидент".
Это известие сильно потрясло одиозного украинского политического деятеля Айдера Муждабаева. В эфире телеканала "Прямой" он обратился ко всем гражданам Украины, вплоть до маленьких детей и стариков, с призывом не верить российской власти. Любопытное выступление, особенно учитывая, что в украинско-российских отношениях именно Киев ни единожды демонстрировал себя как ненадежный партнер, тогда как Москва всегда четко соблюдала все взятые на себя обязательства.
"Это сценарий вхождения Украины в состав Союзного государства России и Белоруссии. Не больше и не меньше", – цитирует издание "Политнавигатор" Айдера Муждабаева.
Таким образом, Владимир Зеленский моментально встанет в один ряд с Александром Лукашенко. Впрочем, почему нахождение в тесном сотрудничестве и получение максимальной выгоды от такого существования является неприемлемым и страшным для Украины сценарием, политик уточнять не стал.
Он добавил, что если одна страна заставляет другую ввести изменения в конституцию, то первую следует считать гегемоном, а вторую – колонией. В отношении России и Украины это правило начнет действовать в том случае, если в рамках выполнения минских соглашений Владимир Зеленский пойдет на поправки в основной закон страны.
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