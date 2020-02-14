"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот

Радикально настроенные украинские националисты и близкие к ним политические круги не ждут ничего хорошего ни от самого президента Владимира Зеленского, ни от его попыток нормализовать отношения с Россией. Они опасаются, что его ждет судьба встать в один ряд с Александром Лукашенко, который фактически лишен самостоятельной политической воли в отношениях с Москвой.

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