Несколько дней назад киевские власти заявили об активизации пророссийских сил в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. Украинский политик назвал эту новость "вбросом". Алексей Журавко отметил, что население города всегда положительно относилось к России, и если бы не давление Запада, то Харьков мог бы уже давно уйти от Украины.
По словам эксперта, украинские власти пытаются отвлечь народ от проблем в экономике, и поэтому придумывают истории, очерняющие Россию. Политическая ситуация в Незалежной сегодня очень опасная. Рано или поздно затяжной кризис приведет к развалу страны. Кроме того, есть предпосылки для начала масштабной гражданской войны.
"Экономика оставляет желать лучшего, а украинцы продолжают выезжать из страны", – сказал экс-депутат Верховной рады.
Ранее "Дни.ру" написали, что власти Украины выдвинули ультиматум оппозиционеру из Белоруссии Светлане Тихановской. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал политика определиться с позицией по Крыму. В противном случае ей не стоит ждать теплого приема в Киеве. "Я забочусь больше о ней, чем о себе", – уточнил глава ведомства.
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