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Политика
Лавров заявил о договоренности Азербайджана и Армении прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Лавров заявил о договоренности Азербайджана и Армении прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня Баку и Ереван должны прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Сергей Лавров.
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Последнее время общественность и пресса активно обсуждает обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Большинство людей в один голос твердят, что кровопролитие нужно остановить как можно скорее. При этом многие критикуют тех, кто занимает пацифистскую позицию, утверждая, что происходящее гораздо сложнее.

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По данным СМИ, Сергей Лавров сообщил, что Баку и Ереван достигли соглашения о том, чтобы прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Это должно произойти сегодня в полдень.

Следующим этапом урегулирования конфликта станет обмен телами убитых и военнопленными. Кроме того, обе стороны намерены провести переговоры.

Стоит отметить, что встреча представителей Азербайджана, Армении и России прошла в минувшую пятницу. Беседа выдалась очень длительной, но принесла свои плоды, что следует из появляющейся в СМИ информации.

Недавно российский главнокомандующий Владимир Путин также призвал Баку и Ереван остановить кровопролитие. Кроме того, президент пообщался с главной Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Автор: 10 октября 2020, 10:16 Источник: МИД России ✓ Надежный источник

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