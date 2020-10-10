Лавров заявил о договоренности Азербайджана и Армении прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Последнее время общественность и пресса активно обсуждает обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Большинство людей в один голос твердят, что кровопролитие нужно остановить как можно скорее. При этом многие критикуют тех, кто занимает пацифистскую позицию, утверждая, что происходящее гораздо сложнее.
По данным СМИ, Сергей Лавров сообщил, что Баку и Ереван достигли соглашения о том, чтобы прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Это должно произойти сегодня в полдень.
Следующим этапом урегулирования конфликта станет обмен телами убитых и военнопленными. Кроме того, обе стороны намерены провести переговоры.
Стоит отметить, что встреча представителей Азербайджана, Армении и России прошла в минувшую пятницу. Беседа выдалась очень длительной, но принесла свои плоды, что следует из появляющейся в СМИ информации.
Недавно российский главнокомандующий Владимир Путин также призвал Баку и Ереван остановить кровопролитие. Кроме того, президент пообщался с главной Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
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