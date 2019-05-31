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Политика

"Нужны бойцы": Загнанный в угол Порошенко готовится к свержению Зеленского

Фото: www.globallookpress.com
Политтехнолог бывшего президента Украины Петра Порошенко Виктор Уколов рассказал о тактике и стратегии с треском провалившего второй тур выборов президента, который продолжает лелеять надежду остаться во власти. Поддержка Владимира Зеленского, уверен он, будет ослабевать с каждым днем.
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После позорного проигрыша на выборах президента Украины, когда две трети избирателей не задумываясь отдали голоса за бывшего шоумена Владимира Зеленского, Петр Порошенко оказался буквально загнан в угол. Он регулярно становится фигурантом все новых уголовных дел. В глазах общественности политик стал причиной всех бед страны.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Как рассказывали ранее эксперты, в таких условиях выбор у Петра Порошенко не велик – либо бегство из страны, либо попытки отбиться от обвинений и сохранить хотя бы часть своего состояния. Бывший президент Украины, кажется, выбрал третий путь и решил попытаться закрепиться в политической жизни страны, преобразовав свою партию в новое политическое объединение "Европейская солидарность". Для этого ему необходимо встать в жесткую оппозицию Владимиру Зеленскому.

Идеальным вариантом для Петра Порошенко было бы свержение действующего президента или хотя бы рост недовольства его решениями. Для этого, уверены в команде политика, есть все предпосылки. "Уверены, каждый шаг Зеленского приведет к большим разочарованиям в его политической силе", – цитирует издание "Обозреватель" политтехнолога Петра Порошенко Виктора Уколова.

"Сейчас он переживает медовый месяц, когда конформисты, поддерживающие любую власть, начинают симпатизировать ему лишь потому, что он стал президентом. Но есть все больше людей, которые скептически относились к власти и все более негативно к президентству Зеленского", – добавил он.

Команда Петра Порошенко, судя по всему, будет активно распространять информацию об всех промахах Владимира Зеленского. Так, Виктор Уколов заявил, что президент Украины сфотографировался улыбающимся с шаурмой во время поездки во Львов, где погибли шахтеры. Подал он это как непреложный факт. Однако в Сети сообщали, что снимок был сделан за день до этого, а связали с трагедией на шахте его из желания подмочить рейтинг нового президента.

Будут давать о себе знать и многочисленные "мины", которые предусмотрительно заложил Петр Порошенко уже после провала на выборах, но до окончания своих полномочий. В частности, закон о языке в текущем виде не только является трудновыполнимым, но и грозит вызвать еще больший раскол в обществе. При этом малейшие изменения в тексте документа вызовут вал недовольства у наиболее активной и агрессивной части националистов.

"Чем дальше, тем лучше для оппозиции. Время играет на нашу пользу", – заявил Виктор Уколов.

Также политтехнолог рассказал о том, кого он видит в качестве силы, альтернативной Владимиру Зеленскому. "Сейчас же нужны бойцы, чтоб противостоять власти Зеленского, чтобы вести Украину в европейском направлении, в ЕС, НАТО, соблюдать стратегический курс. По моему мнению, тут больше подходит Петр Порошенко", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о плане побега Петра Порошенко за границу. Дескать, политик прикупил себе билет в один конец до Великобритании. Формально – для прохождения лечения. Однако тогда многие связали эту информацию с большим количеством уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента Украины.

Автор: Геннадий Куприянов31 мая 2019, 21:59
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Палестинец Пилигрим
Ответить
Русские люди разделятся даже в семьях, муж не примет сатану и печать 666, а жена примет и печать и сатану и деток отдаст сатане.
Лучше вообще не жениться и не иметь детей, так как ваши жены будут как жена Лота.
(старец Христофор)

Соль земли Фильм-2 (Схиархимандрит Христофор) 1-серия
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Соль земли Фильм-2 (Схиархимандрит Христофор) 2-серия
<цензура>=8drk7lQmCac

Москва провалится до самой Тулы за предательство спасителя нашего Иисуса Христа.
(старец Христофор)

П.С.
Советую Божене Рынской прикупить, и накачать резиновую лодку и пришвартовать на крыше.
Выплывешь значит жить будешь, а нет так с мужем увидишься.
Час <цензура> не за горами!+!+!
Аминь

21 квитня мой Д. Р.
Я пророчествую ВСЕМ христианам выйти из Москвы, дабы банально не захлебнуться в мутных водах.
НИКОМУ ВЫ НЕ НУЖНЫ, НИ КРЕМЛЮ НИ ОМОНУ.
Аминь 2
1

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