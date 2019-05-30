Раскрыт план бегства Порошенко за границу
Стоило Петру Порошенко проиграть выборы президента Украины, как у исполнительной власти появилось великое множество вопросов к политику. Однако задать их ему лично оказалось нетривиальной задачей – никто не в курсе, где находится бывший украинский лидер.
В частности, как выяснилось, Петр Порошенко не проживает в своем загородном доме в селе Козино. Резиденция бывшего президента, больше похожая на замок, пустует и готовится принимать новых гостей – по информации telegram-канала "Цыбуля" со дня на день там буду проходить обыски.
Тем временем порталу elise.com.ua информированные источники раскрыли планы Петра Порошенко по бегству за границу. Дескать, политик приобрел для себя и своей жены билеты в один конец в Великобританию. Формальным поводом для такого путешествия называются проблемы со здоровьем, передает РИА ФАН.
Отметим, своими лечебными заведениями Туманный Альбион явно не славится. Состоятельные люди обычно выбирают Германию или же Швейцарию. Последняя особенно популярна у тех, кому надо решить свои проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью.
Однако Петр Порошенко выбрал именно Великобританию. Остров известен как место, куда стекаются богатые и влиятельные люди со всего СНГ, у которых на родине внезапно обнаружились проблемы с законом.
Пополнит ли бывший президент Украины их ряды или вернется на Украину после прохождения лечебных процедур аккурат к моменту рассмотрения всех возбужденных в его отношении уголовных дел, покажет время. Напомним, Петра Порошенко подозревают в возможной причастности к госизмене, а также в финансовых махинациях. Ранее эксперты отмечали, что политик может попытаться бежать из страны за границу, чтобы сохранить себе не только свободу, но и накопленные состояния.
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