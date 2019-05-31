Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
Необычайную активность против Порошенко развил бывший
замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По всей
видимости, к проигравшему политику у него свои счеты.
Портнов сообщил, что против Порошенко возбуждено пятое по счету уголовное дело – по подозрению в захвате власти. "К началу июля он может быть помещен в следственный изолятор", – сообщил юрист.
Несмотря на то, что ситуация для Порошенко ухудшается с каждым днем, сдаваться на милость недругам бывший президент явно не собирается. На съезде партии "Европейская солидарность" он признался, что не боится уголовных дел.
"Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований", – заявил политик.
А переживать бывшему президенту есть о чем: количество уголовных разбирательств против него растет чуть ли не с каждым днем. За последнее время против политика возбудили четыре уголовных дела. Его обвинили в госизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов и провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Кроме того, Порошенко подозревают в узурпации судебной власти в своих интересах. Все производства правоохранительные органы начали по заявлению Портнова.
Из ситуативной комнаты в Администрации президента магическим образом пропали мониторы и сервера с информацией, часть которой является секретной.— UkrBorsh318 (@UkrBorsh318) 29 мая 2019 г.
У Порошенка ответили, что никто ничего не присваивал, так как все гаджеты были арендованы лично Порошенко и теперь ему возращены. pic.twitter.com/v4Na4dWprj
Соратник Януковича уверен: компромата на Порошенко хватит для десятков уголовных дел. Он также подготовил заявления о захвате бывшим президентом телеканала "Прямой", неуплате налогов и отмывании средств. В ближайшее время юрист намерен добиться ареста имущества политика.
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