Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание

Разгуливать на свободе бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко осталось недолго. В Киеве объявили об отправке экс-президента в следственный изолятор. Против политика возбуждено уже четыре уголовных дела, и вряд ли это предел.



Необычайную активность против Порошенко развил бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По всей видимости, к проигравшему политику у него свои счеты.



Портнов сообщил, что против Порошенко возбуждено пятое по счету уголовное дело – по подозрению в захвате власти. "К началу июля он может быть помещен в следственный изолятор", – сообщил юрист.

Несмотря на то, что ситуация для Порошенко ухудшается с каждым днем, сдаваться на милость недругам бывший президент явно не собирается. На съезде партии "Европейская солидарность" он признался, что не боится уголовных дел.

"Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований", – заявил политик.

А переживать бывшему президенту есть о чем: количество уголовных разбирательств против него растет чуть ли не с каждым днем. За последнее время против политика возбудили четыре уголовных дела. Его обвинили в госизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов и провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Кроме того, Порошенко подозревают в узурпации судебной власти в своих интересах. Все производства правоохранительные органы начали по заявлению Портнова.

Из ситуативной комнаты в Администрации президента магическим образом пропали мониторы и сервера с информацией, часть которой является секретной.



У Порошенка ответили, что никто ничего не присваивал, так как все гаджеты были арендованы лично Порошенко и теперь ему возращены. pic.twitter.com/v4Na4dWprj — UkrBorsh318 (@UkrBorsh318) 29 мая 2019 г.

Соратник Януковича уверен: компромата на Порошенко хватит для десятков уголовных дел. Он также подготовил заявления о захвате бывшим президентом телеканала "Прямой", неуплате налогов и отмывании средств. В ближайшее время юрист намерен добиться ареста имущества политика.