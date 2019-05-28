Побежавшему с Украины Порошенко вынесли жесткий приговор

Бывший лидер Украины Петр Порошенко собирается уехать в Европу и стать депутатом Европарламента. При этом на родине против него возбудили уже несколько уголовных дел. По мнению политтехнолога Олега Медведева, мечтам политика не суждено сбыться.



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