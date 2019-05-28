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Политика

Побежавшему с Украины Порошенко вынесли жесткий приговор

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший лидер Украины Петр Порошенко собирается уехать в Европу и стать депутатом Европарламента. При этом на родине против него возбудили уже несколько уголовных дел. По мнению политтехнолога Олега Медведева, мечтам политика не суждено сбыться. 
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Экс-президент после разгромного поражения на выборах не видит для себя должности на Украине, уверен бывший помощник и спичрайтер главы государства Олег Медведев. В эфире телеканала ZIK политтехнолог признал, что убеждения Петра Порошенко разделяет меньшинство граждан.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Медведев напомнил, что бывший президент хотел занять должность в Европарламенте. Однако мечтам Порошенко сбыться не суждено, уверен политтехнолог.

Он подчеркнул, что Украина не является членом Евросоюза и вряд ли станет им в обозримом будущем. Более того, со сменой власти перспектива войти в ЕС у Незалежной стала совсем призрачной. "Порошенко не может реализовать свою мечту стать депутатом Европарламента", – сказал Медведев.

О желании баллотироваться в законодательный орган ЕС экс-президент говорил в ходе предвыборной кампании. Порошенко признался, что избрание в Европарламент стало бы для него самым счастливым моментом в жизни.

Мечты о Брюсселе оказались недолгими – спустя несколько дней планы Порошенко кардинально поменялись. Проигравший политик объявил о намерении возглавить правительство.

Однако оставаться на Украине Порошенко опасно. Против него возбудили три уголовных дела – о государственной измене и коррупции при распределении должностей, о легализации преступных доходов и о провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

К ним может добавиться четвертое. По заявлению бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, правоохранительные органы начали расследование в отношении Петра Порошенко по обвинению в узурпации судебной вертикали.  

Автор: Иван Поляков28 мая 2019, 13:33
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