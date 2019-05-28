Побежавшему с Украины Порошенко вынесли жесткий приговор
Экс-президент после разгромного поражения на выборах не
видит для себя должности на Украине, уверен бывший помощник и спичрайтер главы
государства Олег Медведев. В эфире телеканала ZIK политтехнолог признал, что убеждения Петра Порошенко разделяет меньшинство граждан.
Медведев напомнил, что бывший президент хотел занять должность в Европарламенте. Однако мечтам Порошенко сбыться не суждено, уверен политтехнолог.
Он подчеркнул, что Украина не является членом Евросоюза и вряд ли станет им в обозримом будущем. Более того, со сменой власти перспектива войти в ЕС у Незалежной стала совсем призрачной. "Порошенко не может реализовать свою мечту стать депутатом Европарламента", – сказал Медведев.
О желании баллотироваться в законодательный орган ЕС экс-президент говорил в ходе предвыборной кампании. Порошенко признался, что избрание в Европарламент стало бы для него самым счастливым моментом в жизни.
Мечты о Брюсселе оказались недолгими – спустя несколько дней планы Порошенко кардинально поменялись. Проигравший политик объявил о намерении возглавить правительство.
Порошенко признал в своё время, что Украина теряет в год от разрыва эконом.связей с Россией до 15 млрд долл. По данным экс-министра транспорта Червоненко, упущенная выгода - более 30 млрд в год. Рынок ЕС эти потери не восполнит. Если Зеленский умеет считать, пусть делает выводы.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 мая 2019 г.
Однако оставаться на Украине Порошенко опасно. Против него возбудили три уголовных дела – о государственной измене и коррупции при распределении должностей, о легализации преступных доходов и о провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
К ним может добавиться четвертое. По заявлению бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, правоохранительные органы начали расследование в отношении Петра Порошенко по обвинению в узурпации судебной вертикали.
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