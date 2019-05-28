Раскрыта причина войны Порошенко с начальником Зеленского
Еще до начала политической карьеры нынешний президент Украины Владимир Зеленский работал шоуменом и возглавлял юмористическое шоу "95-й квартал" на телеканале "1+1". Причем этот канал принадлежит одиозному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который сам не чурался политических амбиций. Критики распускали слухи, что предпринимателя по-прежнему можно называть настоящим начальником бывшего шоумена.
Как бы то ни было, за войной Игоря Коломойского и Петра Порошенко следили не только на Украине, но и во всем мире. В итоге предприниматель лишился должности главы Днепропетровской области, потерял один из самых значительных активов – Приватбанк, а также был вынужден покинуть страну. Однако после победы Владимира Зеленского на выборах президента у бизнесмена появилась возможность вернуться на родину и побороться за утраченное.
О том, что же стало причиной размолвки двух, как тогда говорили самых влиятельных людей Украины, в интервью изданию "Украинская правда" рассказал сам Коломойский. "Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был "1+1". С первого же дня", – с ходу раскрыл подоплеку конфликта предприниматель.
Ведь ни у кого не вызывает вопросов, почему президент Зеленский, а министров называет Коломойский, правда? pic.twitter.com/gI6orrd5eT— Голос Мордора (@spacelordrock) 28 мая 2019 г.
"Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал..." – пожаловался Игорь Коломойский. Требования к сюжетам, по его словам, предъявлял лично Петр Порошенко.
Бизнесмен подчеркнул, что влиять на работу журналистов и вводить цензуру на телеканале он не мог. Соответственно, все требования Порошенко, в тот момент занимавшего пост президента Украины, оставались без ответов.
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