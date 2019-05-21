Удар в спину: У Зеленского обнаружился опасный враг в ближайшем окружении
Одной из тем, которую упорно педалировали противники Владимира Зеленского во время предвыборной гонки, была сильная зависимость бывшего шоумена от одного из богатейших предпринимателей Украины Игоря Коломойского. Дескать, народ голосует за яркую обложку – популярного и харизматичного актера, а под его личиной к власти прорвется циничный и преследующий собственные интересы бизнесмен.
Несмотря на то, что связь между этими двумя фигурами действительно прослеживается невооруженным глазом, реальная ситуация несколько отличается от подобных заявлений, уверен украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга. "На самом деле, Коломойский не имеет никакого реального влияния на Зеленского", – рассказал он в эфире телеканала NewsOne.
Более того, уже сейчас наличие предпринимателя с неоднозначной репутацией в команде начинает играть против нового президента страны, поэтому не за горами тот момент, когда бывший шоумен попытается дистанцироваться от бизнесмена, а то и вовсе порвать с ним все контакты. "Чем раньше Зеленский расставит точки над "i" в отношениях с Коломойским, тем лучше будет для самого Зеленского", – уверен Михаил Чаплыга.
Олигарх #Коломойский вернулся на Украину. Вероятно, готовится к роли хозяина страны. Тем не менее, он не один, кто хотел бы управлять избранным главой государства. Очень скоро #Зеленский может оказаться жертвой перекрёстного огня украинского олигархата.— Иван Мезюхо (@mezyukho) 16 мая 2019 г.
Таким образом, человек из ближайшего окружения нового президента страны становится ему крайне опасным врагом, способным нанесли неожиданный удар в спину. "Как раз главная битва будет не с Порошенко, главная битва будет с Коломойским", – уверен эксперт. К чему приведет столь неожиданное противостояние, случись оно, показать сможет только время.
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