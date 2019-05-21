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Политика

Удар в спину: У Зеленского обнаружился опасный враг в ближайшем окружении

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на то, что Владимир Зеленский одержал более чем убедительную победу над Петром Порошенко во время второго тура выборов президента Украины, он продолжает бороться с влиянием своего предшественника. Однако главная битва, от которой решится судьба настоящего политического влияния бывшего шоумена, ему только предстоит. И опасный враг, как подсказывают аналитики, находится в самом ближайшем окружении политика.
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Одной из тем, которую упорно педалировали противники Владимира Зеленского во время предвыборной гонки, была сильная зависимость бывшего шоумена от одного из богатейших предпринимателей Украины Игоря Коломойского. Дескать, народ голосует за яркую обложку – популярного и харизматичного актера, а под его личиной к власти прорвется циничный и преследующий собственные интересы бизнесмен.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Несмотря на то, что связь между этими двумя фигурами действительно прослеживается невооруженным глазом, реальная ситуация несколько отличается от подобных заявлений, уверен украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга. "На самом деле, Коломойский не имеет никакого реального влияния на Зеленского", – рассказал он в эфире телеканала NewsOne.

Более того, уже сейчас наличие предпринимателя с неоднозначной репутацией в команде начинает играть против нового президента страны, поэтому не за горами тот момент, когда бывший шоумен попытается дистанцироваться от бизнесмена, а то и вовсе порвать с ним все контакты. "Чем раньше Зеленский расставит точки над "i" в отношениях с Коломойским, тем лучше будет для самого Зеленского", – уверен Михаил Чаплыга.

Таким образом, человек из ближайшего окружения нового президента страны становится ему крайне опасным врагом, способным нанесли неожиданный удар в спину. "Как раз главная битва будет не с Порошенко, главная битва будет с Коломойским", – уверен эксперт. К чему приведет столь неожиданное противостояние, случись оно, показать сможет только время.

Автор: Геннадий Куприянов21 мая 2019, 22:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
какой бред! Коломойский ЗЕлин ближайший спонсор, друг, сподвижник и карабас-барабас
Чаплыга проплаченная мурзилка, мастер по отмыванию <цензура>
Имя Имярек
Ответить
Марфа
Уважайте Власти поставленные Богом.
Молитесь за правительство, чтобы продлились ваши дни на земле.
Имя Имярек
Ответить
Абрам, бери картошку, угощайся. Как—никак — свои витамины! — Как "свои"?! У тебя же, Изя, никогда не было огорода! — Да, понимаешь, мы с Сарой купили себе место на кладбище уже сейчас, пока оно дешёвое, но пока оно нам не понадобилось, сажаем там картошку.
Гость
Ответить
как в сериале прикольно
Имя Имярек
Ответить
— Сара, срочно купи мне оранжевые трусы!. — Моня, зачем? — А когда Тимошенко станет президентом и разденет нас до трусов, чтоб сразу было видно: мы — свои!
Имя Имярек
Ответить
Выходной день. Лёва очень долго позавтракал. Потом перекусил. Потом очень долго обедал. Опять перекусил. Очень долго ужинал. Сарочка целый день готовила и мыла посуду, снова готовила и снова мыла посуду. Поздний вечер, Сара уже собирается ложиться спать и слышит как хлопнула дверца холодильника: — Лёвушка тебе опять во рту скучно??
<цензура>
Имя Имярек
Ответить
Задали старцу залитскому Николаю Гурьянову вопрос
Когда воскреснет Святая Русь?
-- А она и не умирала!
Имя Имярек
Ответить
Куйвашев г.Екатеринбурхъ
У нас беспорядки прикратились, ОМОН работал рамках закона.
Что касается пенсионной реформы, так едим пальмовое масло и организмы стали смазываться и дольше жить. Сам удивляюсь бегаю как Куйвашев по Скверу скверному.
Имя Имярек
Ответить
Куйвашев г.Екатеринбурхъ
В Китае плохая экология, поэтому мало живут у нас почти до 90.
Имя Имярек
Ответить
Людмила М
И деток Африки можно накормить, и деток России. Но для этого надо кое-кому перестать жрать в 3 горла и хоть немного разбудить свою совесть.

Марфа
У них хорошие аппетиты, средний америкосец весит 120 килограмм притом еще и ест в это время когда взвешивается.
<цензура>

П.С.
Люди, послушайте этих двух милых дам на СП.
Одна считает надо того а другая надо эдакое.
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