Порошенко раскошелится за удар по Зеленскому

На смену слухам о том, что украинский предприниматель Ринат Ахметов лишил финансирования Радикальную партию Олега Ляшко, пришли разговоры о том, что неутомимый украинский националист нашел нового спонсора. Им стал Петр Порошенко.

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