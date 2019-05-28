Порошенко раскошелится за удар по Зеленскому
Турбулентность, начавшаяся после смены президента Украины, дорого обошлась Олегу Ляшко. Сообщается, что из-за плохих перспектив Радикальной партии попасть в новый состав Верховной рады влиятельный бизнесмен Ринат Ахметов лишил политическое объединение финансирования. Да и рядовые депутаты, кажется, не очень верят в будущее партии и бегут из нее словно древние римляне из охваченных огнем Помпеев.
Однако Олег Ляшко сдаваться не собирается. Парламентарий уже договорился о новом спонсорстве с бывшим президентом страны Петром Порошенко, передает "Страна.ua". В обмен лидер Радикальной партии будет активно критиковать Владимира Зеленского и атаковать каждую позицию нового главы государства.
Впрочем, сильно менять риторику Олегу Ляшко не придется. Вставлять палки в колеса Владимиру Зеленскому он начал буквально в день инаугурации, когда устроил в Верховной раде скандал, прервал речь президента и намекнул, что тому стоит избавиться от русских слов в своей речи, даже если он обращается к жителям Донбасса.
Также лидер Радикальной партии называл президента узурпатором и публично объявлял о переходе находящегося под его началом политического движения в оппозицию. Такую острую реакцию вызвало требование Владимира Зеленского досрочно прекратить полномочия текущего созыва украинского парламента.
Таким образом, Петр Порошенко приобрел себе союзника, формально никак с ним не связанного. Это позволит бывшему президенту Украины ни в чем себя не ограничивать при нападении на Владимира Зеленского. Однако за это удовольствие политику придется хорошенько заплатить. Сумма сделки не разглашается.
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