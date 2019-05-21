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Политика

Объявлено об аресте скрывшегося от следователей Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе. 
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Всерьез заняться Петром Порошенко пообещал экс-руководитель администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. После государственного переворота зимой 2014 года он уехал с Украины и жил в Европе, но за несколько дней до инаугурации Владимира Зеленского вернулся в Незалежную, передает НСН.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Мстить бывшему президенту Портнов не намерен. При этом он анонсировал проведение независимого расследования деяний Порошенко и его соратников, чтобы арестовать их и привлечь к уголовной ответственности. "Ключевыми вопросами будут анализ, систематизация и процессуальное оформление, обращение в правоохранительные органы и суды по вопросам, связанным с мародерством, хищением в армии и теми вопросами, которые имеют максимальное доверие и интерес у украинского социума", – сказал экс-руководитель администрации Януковича в эфире телеканала "НАШ".

По словам Портнова, пока украинские солдаты гибли в Донбассе, Порошенко и его люди выводили деньги в офшоры. "Отмывал деньги, не платил налоги, на которые могли купить военную технику и амуницию для украинских солдат", – подчеркнул он. Портнов заверил: его команда юристов сделает все возможное, чтобы бывший глава государства и его окружение никогда не смогли влиять на политику страны.

Желающих посадить Порошенко за решетку на Украине достаточно. Один из эпизодов, по которому экс-президент может угодить в тюрьму, связан с Майданом 2014 года, пишет "Царьград".

В начале мая Порошенко был вызван на допрос в Генпрокуратуру, но не явился. До этого он также игнорировал вызовы. В ведомстве не исключают, что доставить бывшего лидера Незалежной на беседу со следователями придется силой.

Не исключено, что видеть Порошенко в местах не столь отдаленных хочет и новый президент. Во всяком случае, ему настоятельно советуют упрятать предшественника куда подальше.

В противном случае, предупреждает экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, Петр Порошенко попытается сколотить коалицию в Верховной раде, чтобы ограничить власть Владимира Зеленского. Чиновник уверен: арестовать необходимо не только бывшего президента, но и лояльных ему силовиков.
Автор: Федор Лопырев21 мая 2019, 12:23
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мечь правосудия
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дону <цензура> подкрался <цензура>....здец. так и в россии надо делать с путинскими хапугами !
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