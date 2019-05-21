Объявлено об аресте скрывшегося от следователей Порошенко
Всерьез заняться Петром Порошенко пообещал экс-руководитель
администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. После государственного
переворота зимой 2014 года он уехал с Украины и жил в Европе, но за несколько
дней до инаугурации Владимира Зеленского вернулся в Незалежную, передает НСН.
Мстить бывшему президенту Портнов не намерен. При этом он анонсировал проведение независимого расследования деяний Порошенко и его соратников, чтобы арестовать их и привлечь к уголовной ответственности. "Ключевыми вопросами будут анализ, систематизация и процессуальное оформление, обращение в правоохранительные органы и суды по вопросам, связанным с мародерством, хищением в армии и теми вопросами, которые имеют максимальное доверие и интерес у украинского социума", – сказал экс-руководитель администрации Януковича в эфире телеканала "НАШ".
По словам Портнова, пока украинские солдаты гибли в Донбассе, Порошенко и его люди выводили деньги в офшоры. "Отмывал деньги, не платил налоги, на которые могли купить военную технику и амуницию для украинских солдат", – подчеркнул он. Портнов заверил: его команда юристов сделает все возможное, чтобы бывший глава государства и его окружение никогда не смогли влиять на политику страны.
Желающих посадить Порошенко за решетку на Украине достаточно. Один из эпизодов, по которому экс-президент может угодить в тюрьму, связан с Майданом 2014 года, пишет "Царьград".
Пять лет Пётр Порошенко неутомимо защищал Украину от Путина, а он, зараза, так и не напал.— Голос Мордора (@spacelordrock) 19 мая 2019 г.
В начале мая Порошенко был вызван на допрос в Генпрокуратуру, но не явился. До этого он также игнорировал вызовы. В ведомстве не исключают, что доставить бывшего лидера Незалежной на беседу со следователями придется силой.
Не исключено, что видеть Порошенко в местах не столь отдаленных хочет и новый президент. Во всяком случае, ему настоятельно советуют упрятать предшественника куда подальше.В противном случае, предупреждает экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, Петр Порошенко попытается сколотить коалицию в Верховной раде, чтобы ограничить власть Владимира Зеленского. Чиновник уверен: арестовать необходимо не только бывшего президента, но и лояльных ему силовиков.
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