Беспардонные приставания к Терезе Мэй вызвали переполох в Лондоне

"Гадкий" Жан-Клод Юнкер вывел из себя министра труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд. При этом известный своим экстравагантным поведением глава Еврокомиссии заключил в объятья вовсе не ее, а британского премьера Терезу Мэй.

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