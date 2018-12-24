Беспардонные приставания к Терезе Мэй вызвали переполох в Лондоне
Министру очень не понравилось фото, на котором Юнкер примирительно положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй. Поведение председателя Еврокомиссии на саммите ЕС Эмбер Рад сочла "неприятным и странным".
И это далеко не единственный инцидент, в котором Юнкер
продемонстрировал своеобразное чувство юмора. К примеру, в вестибюле
здания Европейского совета Жан-Клод набросился на заместительницу шефа
протокола ЕК Перниллу Сйолин и взлохматил руками ей волосы. Прическа была
безнадежно испорчена.
В начале октября глава Еврокомиссии начал выступление в Брюсселе, передразнив известный "танец Терезы Мэй". А в начале 2018 года на пленарной сессии Европарламента Юнкер подкрался к бывшему премьер-министру Бельгии Ги Верхофстадту и взлохматил ему волосы, передает "ТВ Центр" со ссылкой на Daily Telegraph.
Полномочия Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекают осенью 2019 года. Он уже объявил, что не намерен претендовать на второй срок.
Анонимный источник в ЕС в беседе с журналистами согласился, что подобные действия Юнкера в отношении женщины "принимают неуместное измерение". В то же время, по словам чиновника, все хорошо понимают, что это проявление юмора нонконформистом Жан-Клодом Юнкером, "который также целует людей в лоб".
Юморист опубликовал снимок в своем Instagram
Блондинка выступила с матерной речью
Артистка призналась, что старается вести активный образ жизни
Ведущий "плавает" в терминологии