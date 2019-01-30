Макрон отрезвил пощечиной потерявшую самоконтроль Мэй

Премьер Великобритании Тереза Мэй обещала парламенту изменения в сделке с ЕС по брекзиту. Горячие дебаты в Лондоне продолжаются. Однако в европейских столицах на новые уступки британцам идти не намерены, о чем и заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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