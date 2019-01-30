Макрон отрезвил пощечиной потерявшую самоконтроль Мэй
Вариант соглашения, достигнутого Брюсселем и Лондоном по выходу Великобритании из Европейского союза – лучший из возможных, и пересматривать его не будут. Президент Франции Эммануэль Макрон жестко осадил британского премьера Терезу Мэй, которая надеется внести изменения в билль о брекзите.
"Текущее соглашение по брекзиту является наилучшим и не подлежит пересмотру", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам пятого саммита южных стран Евросоюза. Форум прошел на Кипре, в Никосии.
Тем временем в британском парламенте, несмотря на заявления Макрона, не стихают горячие дебаты по условиям выхода королевства из состава ЕС. Более пяти часов обсуждали накануне поправки к биллю о брекзите, которые были предложены депутатами палаты общин.
Лейборист Джереми Корбин настаивал на проведении повторного референдума. Шотландская национальная партия требовала оставить их страну в составе ЕС. Было предложение отложить официальную дату "развода" Лондона и Брюсселя на конец текущего года. Все поправки в итоге отклонили.
В Евросоюзе возможность проведения очередных переговоров по вопросу брекзита не рассматривают, о чем и завил в жесткой форме Макрон. Однако Мэй обещала парламентариям вернуться из Европы с хорошими новостями, передает "ТВ Центр".
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