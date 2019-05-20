Трамп сделал заявление об уходе с поста президента
Противостояние Дональда Трампа с большим числом американских СМИ началось еще до того, как он одержал неожиданную победу на выборах президента США, и не заканчивается до сих пор. И пока журналисты обвиняют политика в различных грехах, будь то излишняя агрессивность или, наоборот, недостаточно решительные внешнеполитические шаги, ненависть к мигрантам, связь с Россией и многое другое, сам он в своих обвинениях последователен.
Трамп обвиняет своих оппонентов в том, что они распространяют ложные новости. Очередным поводом написать об этом стала публикация в New York Times о том, что Deutsche Bank якобы не стал в 2016-2017 годы направлять Министерству финансов США отчет по финансовым переводам американского лидера.
При этом политик решил взять на себя роль ясновидящего. "Провалившаяся New York Times (она скончается когда я уйду с должности через шесть лет) и другие из Fake News Media (лживые новостные медиа. – Прим. ред.) продолжают писать фальшивые истории о том, что я не пользуюсь многими банками, потому что они не хотят со мной сотрудничать. Неправильно! Это потому, что мне не были нужны деньги", – написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
The Failing New York Times (it will pass away when I leave office in 6 years), and others of the Fake News Media, keep writing phony stories about how I didn’t use many banks because they didn’t want to do business with me. WRONG! It is because I didn’t need money. Very old— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 мая 2019 г.
В своем коротком сообщении Дональд Трамп успел сделать сразу два долгосрочных прогноза. Во-первых, предсказал незавидную участь издания New York Times. Во-вторых, намекнул, что не покинет кресло президента США вплоть до 2025 года.
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