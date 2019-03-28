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Политика

Кремль жестко ответил на хамство Трампа

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В Кремле жестко отреагировали на вчерашнее высказывание американского президента. Дональду Трампу посоветовали не вмешиваться во внутренние дела других стран.
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Двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны. Москва не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и рассчитывает, что другие пойдут по тому же пути, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что русские должны убраться из Венесуэлы. В Кремле напомнили, что Москва и Каракас давно сотрудничают в военно-технической сфере, и не только в ней.

"Призыв США к России уйти из Венесуэлы – это тотальное хамство, у Вашингтона нет ни моральных, ни правовых оснований делать такие заявления", – это уже комментарий к заявлению Трампа официального представителя МИД Марии Захаровой.

"Что значит уйти? Посольство должно уехать? Туристы должны уйти? Энергетические компании должны прекратить свои контракты? Что значит уйти? Это вообще уже за гранью. Это такое тотальное мировое хамство", – сказала дипломат.

Напомним, Дональд Трамп накануне произнес короткую фразу, которой оскорбил Россию и ее президента. Глава государства заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы. Мало того, он сказал, что Вашингтон рассматривает все варианты, как этого можно добиться.

За день до этого заявления Трампа в Каракас прибыли два самолета с российскими военнослужащими. Они прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, но местные СМИ писали, что, возможно, речь может идти о создании российской военной базы в этой латиноамериканской стране. На официальном уровне эта информация не подтверждена.

Автор: Александр Комаров28 марта 2019, 19:30
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