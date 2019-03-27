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Политика

Безумный Трамп перешел на откровенное хамство в адрес Путина

Фото: www.globallookpress.com\Michael Reynolds
Дональд Трамп позволил себе откровенное хамство в адрес России и президента Владимира Путина. Короткая фраза касалась присутствия наших военных в Венесуэле.
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Американский президент заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы. Такого Трамп себе еще не позволял, отмечают наблюдатели. Президент также сказал, что Вашингтон рассматривает все варианты, как этого можно добиться.

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В последние дни ситуация вокруг Венесуэлы вышла на новый уровень. 26 марта Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле. Согласно документу, Россия поддерживает с действующими венесуэльскими властями тесные связи, в том числе и с президентом страны Николасом Мадуро, режим которого Вашингтон считает нелегитимным.

Штаты озаботились российским влиянием не просто так. За день до этого в Каракас прибыли два самолета с российскими военнослужащими. Они прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Местные СМИ писали, что, возможно, речь может идти о создании российской военной базы в этой латиноамериканской стране. Очевидно, что это нервирует американцев, которые хотят самостоятельно разрулить ситуацию в Венесуэле, устроив там очередную цветную революцию.

Именно с подачи Вашингтона в январе этого года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Первыми, кто признал его президентом, были США. Позже к ним присоединились  Канада, несколько стран Латинской Америки и большая часть европейских государств.

В ответ законно избранный президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив его в попытке государственного переворота. На сторону Мадуро встали Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

Понимая, что план по быстрой смене власти в Венесуэле провалился, США решили снова вернуться к любимой для них теме – пресловутому российскому вмешательству. Между тем Москва за последние два месяца не предпринимала никаких шагов в Венесуэле и не вмешивалась во внутриполитический процесс в этой стране. И только сейчас, отправив туда два военных самолета, продемонстрировала Вашингтону, что не намерена оставлять в беде своего стратегического партнера.

Откровенное хамство Трампа пока не прокомментировали в Кремле. Связано это, скорее всего, с разницей во времени. Можно не сомневаться, что ответ  на дерзкое заявление американского лидера еще последует.

Автор: Александр Комаров27 марта 2019, 21:50

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Петрушку на царство
Ответить
Пусть убирают свои войска и технику от наших границ, это же касается ракетных комплексов в Польше, Румынии... Обнаглели! Пусть думают теперь. У нас там еще и большие экономические интересы...
Гость
Ответить
нельзя поддаваться Трампу... Помогать Мадуро -это помогать России! Доктрина Монро уже неактуальна.
Гость
Ответить
Пынех0д шаломов споймает х....у...и...щ....е Трампа!
Гость
Ответить
Жалко тех русских военных, которых привезут из Венисуэлы в цинкоаых гробах из-за безумия кремлёвских правителей.
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