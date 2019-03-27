Безумный Трамп перешел на откровенное хамство в адрес Путина
Американский президент заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы. Такого Трамп себе еще не позволял, отмечают наблюдатели. Президент также сказал, что Вашингтон рассматривает все варианты, как этого можно добиться.
В последние дни ситуация вокруг Венесуэлы вышла на новый уровень. 26 марта Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле. Согласно документу, Россия поддерживает с действующими венесуэльскими властями тесные связи, в том числе и с президентом страны Николасом Мадуро, режим которого Вашингтон считает нелегитимным.
Штаты озаботились российским влиянием не просто так. За день до этого в Каракас прибыли два самолета с российскими военнослужащими. Они прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Местные СМИ писали, что, возможно, речь может идти о создании российской военной базы в этой латиноамериканской стране. Очевидно, что это нервирует американцев, которые хотят самостоятельно разрулить ситуацию в Венесуэле, устроив там очередную цветную революцию.
Трамп может угрожать крысам в своем белом доме.— Александр Огурцов (@Globus_vrn) 27 марта 2019 г.
Больше никто не боится...
Именно с подачи Вашингтона в январе этого года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Первыми, кто признал его президентом, были США. Позже к ним присоединились Канада, несколько стран Латинской Америки и большая часть европейских государств.
В ответ законно избранный президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив его в попытке государственного переворота. На сторону Мадуро встали Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.
Понимая, что план по быстрой смене власти в Венесуэле провалился, США решили снова вернуться к любимой для них теме – пресловутому российскому вмешательству. Между тем Москва за последние два месяца не предпринимала никаких шагов в Венесуэле и не вмешивалась во внутриполитический процесс в этой стране. И только сейчас, отправив туда два военных самолета, продемонстрировала Вашингтону, что не намерена оставлять в беде своего стратегического партнера.
Откровенное хамство Трампа пока не прокомментировали в Кремле. Связано это, скорее всего, с разницей во времени. Можно не сомневаться, что ответ на дерзкое заявление американского лидера еще последует.
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