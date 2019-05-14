"Развязаны руки": вставшего на колени Трампа отправили на встречу с Путиным
Эксперт уверен, что вероятность переговоров лидеров довольно высока. Можно предположить, что Дональд Трамп, вставший на колени перед Владимиром Путиным, прося о встрече, вряд ли пойдет на попятную. А состояться она может уже в июне, на саммите "Большой двадцатки" в Осаке.
Этих переговоров с нетерпением ждут как США, так и Россия. "Мне кажется, Москва выдержит небольшую дипломатическую паузу и согласится на эту встречу. Ну а Трамп, у которого развязаны руки после окончания расследования прокурора Мюллера, сможет предложить свою повестку Владимиру Путину", – цитирует Николая Злобина НСН.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию. Его переговоры с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоятся 14 мая в Сочи. Эксперт пояснил, почему Помпео отказался от визита в столицу нашей страны. "Видимо, попасть на прием в посольство США в Москве сегодня очень трудно даже госсекретарю", – отметил Злобин.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, после переговоров Сергей Лавров и Майк Помпео прибудут к Владимиру Путину и расскажут о результатах беседы, передает ТАСС. Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря в Сочи станет второй за месяц – 6 мая они провели переговоры в финском Рованиеми.
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