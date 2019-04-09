Президент Исландии удивил знанием русского языка
Политик удивил присутствующих хорошим знанием русского языка. Ролик в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Дмитрий Смирнов. "Извините, я плохо говорю по-русски. Я учил его много лет назад. Но это я могу и хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба", – произнес глава Исландии.
Участие в пленарном заседании IV Международного арктического форума принял и президент России Владимир Путин. "Арктика — территория диалога" проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Герцогиня Кембриджская показала кадр из первой фотосессии сына
Она отправилась на Мальдивы с новым избранником
Ролик никого не оставил равнодушным
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Пропал кот
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Два кило картошки
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Если женщина повышает голос на мужчину
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Как думаете: убила старуха Диану?
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание