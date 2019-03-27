Взбешенный Эрдоган влепил пощечину наглецу Трампу
Изменение статуса собора, который сейчас представляет собой музей, станет ответом на решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами, заявил Эрдоган. "Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей Израиля. Не так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы получите ответ из Турции", – сказал президент.
Превращение православного собора в мечеть будет оскорблением всех христиан, но исповедующего протестантизм Трампа такое решение вряд ли сильно расстроит. Зато в Греции уже выразил протест по этому поводу, назвав решение Эрдогана ударом по всему мировому сообществу.
Собор Святой Софии – памятник византийского зодчества, построенный в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана и во славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.
Напомним, что Дональд Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля. Это решение одобрили только в Тель-Авиве. В ООН напомнили, что Голаны принадлежат Сирии, а Москва назвала решение Трампа безответственным. Американский президент не получил поддержки и среди своих союзников в Европе.
Голанские высоты – спорная территория, права на которую предъявляют Израиль и Сирия. До 1967 года она входила в состав сирийской провинции Кунейрта, но во время Шестидневной войны израильские войска захватили две трети Голан, а спустя 14 лет Кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над территорией.
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