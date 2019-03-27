Взбешенный Эрдоган влепил пощечину наглецу Трампу

Президент Турции решил довольно странно ответить Дональду Трампу за его признание Голанских высот территорией Израиля. Реджеп Тайип Эрдоган распорядился поменять статус православного собора Святой Софии в Стамбуле: теперь это будет мечеть.

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