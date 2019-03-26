Трамп готовит арест Порошенко
Лидеру Незалежной надо готовиться не ко второму президентскому сроку, а к первому в американской тюрьме. ФБР начало уголовное производство по факту его вмешательства в выборы 2016 года, сообщил лишенный гражданства Украины экс-депутат Рады Андрей Артеменко.
Этот политик стал единственным украинцем, давшим показания под присягой в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Оказалось, Киев тоже замешан в этом деле.
В процессе расследования Мюллера всплыли коррупционные дела президента Украины и его ближайшего окружения. Бывший депутат передал соответствующие документы.
"Пришло время нью-йоркскому департаменту ФБР презентовать пленки Онищенко и тысячи других документов, которые приведут Порошенко, Гонтареву, Пасенюка и многих других персонажей не ко второму сроку, а к первому в американской тюрьме, как привели туда Лазаренко", – цитирует экс-депутата "ПолитНавигатор".
Дональд, не поверишь, тошнит всю Европу, тошнит Россию...— РуПол | Рыжевский (@RuPol555) 14 марта 2019 г.
Россиян тошнит, от постоянства украинской темы. А больше всего тошнит украинский народ!
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°#Порошенко #Трамп #юмор #политика #США #Украина pic.twitter.com/INpzeRQtbv
Артеменко утверждает, что Мюллер выделил в отдельное уголовное производство деятельность, которая была связана с вмешательством Украины в американские выборы. "Отдельно следователей интересует публикация украинской части панамских документов об офшорах, которая касается прежде всего ближайшего окружения Порошенко по его финансовым махинациям", – уточнил политик. В деле фигурирует и взятка в 400 тысяч долларов, которую лидер Незалежной заплатил за то, чтобы сфотографироваться с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
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