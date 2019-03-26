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Политика

Трамп готовит арест Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Отношения Киева и Вашингтона не такие радужные, как может показаться на первый взгляд. Стало известно о том, что в США готовится арест Петра Порошенко по делу о вмешательстве Украины в американские выборы.

Продолжение: Объявлено о дерзком похищении Порошенко
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Лидеру Незалежной надо готовиться не ко второму президентскому сроку, а к первому в американской тюрьме. ФБР начало уголовное производство по факту его вмешательства в выборы 2016 года, сообщил лишенный гражданства Украины экс-депутат Рады Андрей Артеменко.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Этот политик стал единственным украинцем, давшим показания под присягой в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Оказалось, Киев тоже замешан в этом деле.

В процессе расследования Мюллера всплыли коррупционные дела президента Украины и его ближайшего окружения. Бывший депутат передал  соответствующие документы.

"Пришло время нью-йоркскому департаменту ФБР презентовать пленки Онищенко и тысячи других документов, которые приведут Порошенко, Гонтареву, Пасенюка и многих других персонажей не ко второму сроку, а к первому в американской тюрьме, как привели туда Лазаренко", – цитирует экс-депутата "ПолитНавигатор".

Артеменко утверждает, что Мюллер выделил в отдельное уголовное производство деятельность, которая была связана с вмешательством Украины в американские выборы. "Отдельно следователей интересует публикация украинской части панамских документов об офшорах, которая касается прежде всего ближайшего окружения Порошенко по его финансовым махинациям", – уточнил политик. В деле фигурирует и взятка в 400 тысяч долларов, которую лидер Незалежной заплатил за то, чтобы сфотографироваться с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Автор: Александр Комаров26 марта 2019, 14:43
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