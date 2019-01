Трамп поставил на место выскочку Эрдогана

Искрометные фразы американского лидера появились на его странице в Twitter. Трамп в привычной манере начал приписывать Соединенным Штатам все заслуги в борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.).

По его словам, США могут возобновить военные операции против экстремистов, если те вновь поднимут головы. Наказание за плохое поведение ожидает и Турцию – одного из основных союзников Соединенных Штатов по НАТО. "Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", – пояснил Трамп.

Но и курдам обольщаться не стоит. Рассчитывать на полную поддержку США им не приходится: в следующем твите глава Белого дома заявил, что не хочет, чтобы они провоцировали Анкару.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!