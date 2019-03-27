Разъяренные украинцы набросились на остроумную Захарову
Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Тому не понравилось, что в Венесуэлу прибыли российские военные. По мнению Болтона, вместо того, чтобы "посылать специальные силы", Москва должна работать "вместе с международным сообществом". США не потерпят, чтобы кто-то мешал им насаждать демократию в Западном полушарии, пригрозил американский политик.
Мария Захарова, в свою очередь, напомнила Джону Болтону: если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а международные банковские структуры разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие. И никакая "помощь от дяди Сэма" им не понадобится.
Что же касается российских военных, то их присутствие в Венесуэле, как ранее заявляла Захарова, регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, пишет Ura.ru.
"Это же надо: сначала "коллективные строители демократии и защитники верховенства права" свистнули у Каракаса 30 миллиардов долларов, обложили санкциями, а теперь с барского плеча витаминки подкидывают!", – написала Мария Захарова в Facebook. Российский дипломат отметила, что Вашингтон пытается организовать в Венесуэле госпереворот по украинскому сценарию, передает RT.
Упоминание Украины в этом контексте разъярило пользователей из Незалежной – и, конечно, украинские СМИ. Они набросились на Захарову, обвиняя дипломата в "поддержке кровавого режима диктатора Мадуро". Не преминули и саму Россию традиционно полить грязью.
Однако большинство подписчиков Марию Захарову поддержали. Они отметили, что представитель МИДа с присущим ей остроумием показала лицемерие вашингтонских политиков. А самого Джона Болтона Мария Захарова, по их словам, "раскатала под орех".
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Участник телестройки очень страдает
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Почему русские женщины себя не любят?
Что подарить бабушке на день рождения?
Сказал, что ему нужна девственница
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Подруга специально нагнетает
Какой самый точный тест на беременность?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Любить или быть любимым?
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Беременность перед месячными
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Овны самый лучший знак зодиака
Ушел к другу и завис на две ночи
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Диета на воде эффективность
Женщина Скорпион..
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины