Разъяренные украинцы набросились на остроумную Захарову

Мария Захарова высмеяла Вашингтон, призывающий Россию не вмешиваться в дела Венесуэлы. Пост официального представителя российского МИДа разозлил украинских пользователей, которые бросились защищать своих заокеанских кураторов.

Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Тому не понравилось, что в Венесуэлу прибыли российские военные. По мнению Болтона, вместо того, чтобы "посылать специальные силы", Москва должна работать "вместе с международным сообществом". США не потерпят, чтобы кто-то мешал им насаждать демократию в Западном полушарии, пригрозил американский политик.

Мария Захарова, в свою очередь, напомнила Джону Болтону: если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а международные банковские структуры разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие. И никакая "помощь от дяди Сэма" им не понадобится.

Что же касается российских военных, то их присутствие в Венесуэле, как ранее заявляла Захарова, регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, пишет Ura.ru.



"Это же надо: сначала "коллективные строители демократии и защитники верховенства права" свистнули у Каракаса 30 миллиардов долларов, обложили санкциями, а теперь с барского плеча витаминки подкидывают!", – написала Мария Захарова в Facebook. Российский дипломат отметила, что Вашингтон пытается организовать в Венесуэле госпереворот по украинскому сценарию, передает RT.

Упоминание Украины в этом контексте разъярило пользователей из Незалежной – и, конечно, украинские СМИ. Они набросились на Захарову, обвиняя дипломата в "поддержке кровавого режима диктатора Мадуро". Не преминули и саму Россию традиционно полить грязью.

Однако большинство подписчиков Марию Захарову поддержали. Они отметили, что представитель МИДа с присущим ей остроумием показала лицемерие вашингтонских политиков. А самого Джона Болтона Мария Захарова, по их словам, "раскатала под орех".